Украина

Football.ua представляет анонс 13-го тура УПЛ между Динамо и Колосом.

Киевское Динамо в последнем туре УПЛ перед зимней паузой попытается на своем поле обыграть Колос из Ковалевки.

Динамо – Колос

Суббота, 12 декабря, 17:00. Стадион Динамо имени Лобановского, Киев. Игорь Пасхал – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале 2+2.

Киевское Динамо на неделе сумело одержать очень важную победу в рамках Лиги чемпионов в домашнем матче против Ференцвароша. Эта победа позволила киевлянам отправится в Лигу Европы, где Динамо сыграет весной. Но и матч против Колоса нельзя сбрасывать со счетов. Киевляне в упорной борьбе с донецким Шахтером зарабатывали себе преимущество в три очка не для того, чтобы перед зимней паузой его разбазарить. А потому, не стоит ждать от футболистов Динамо отпускного настроения. Наверняка динамовцы выйдут с должным настроем и желанием заработать три очка и с позитивными эмоциями отправиться в теплые страны после этого матча.

Также дополнительной мотивацией для Динамо станет последний тур прошлого сезона. Болельщики столичного клуба еще долго будут помнить картину, когда Алексей Михайличенко радовался на скамейке запасных, когда его команда проигрывала Колосу со счетом 0:2. А радовался тогдашний главный тренер динамовцев лишь по той причине, что в параллельном матче Заря не сумела обыграть Десну, это позволило Динамо остаться на второй позиции в турнирной таблице.

Преимущество Колоса перед данной встречей в том, что от команды в предстоящей игре мало кто ожидает позитивного результата. Не будет того груза ответственности за результат. Возможно, это поможет футболистам из Ковалевки продемонстрировать свою лучшую игру.

Есть в составе Колоса большое количество бывших динамовцев, которые также будут замотивированы в предстоящем матче. Есть и действующие игроки Динамо, которые выступают за Колос на правах аренды. Они как раз своей команде не помогут. А вот у Динамо из-за дисквалификации игру пропускает Руслан Нещерет. Он в предыдущем туре в игре против Мариуполя заработал красную карточку.

Статистика личных встреч

Всего игр в УПЛ: 4 (3 победы Динамо, 1 победа Колоса), забитые голы 8:3

На поле Динамо: 2 матча (2 победы Динамо), забитые голы 4:1

На поле Колоса: 2 матча (1 победа Динамо, 1 победа Колоса), забитые голы 4:2

Самый результативный матч: победа Динамо 4:0 (2019)

прогноз 3:0

Сергей Горбаченко, Football.ua