Украина

Игрок Колоса настроен на тяжелую борьбу в поединке с лидером чемпионата.

Футболист Колоса Вадим Милько поделился ожиданиями от предстоящего матча 13-го тура УПЛ, в котором его команда сыграет против киевского Динамо.

"Нужно достойно уйти в отпуск, показав хорошую игру. В конце сезона более важным является результат, но мы не откажемся демонстрировать хороший футбол.

Против Динамо нам всегда было тяжело, но у нас в команде нет равнодушных, которые сейчас думают об отпуске. В матче с Динамо мы оставим на поле все силы", — сказал Милько в комментарии для программы Футбол NEWS.

В 12-ти матчах чемпионата Украины Колос набрал 17 очков и на данный момент занимает седьмое место в турнирной таблице.

Динамо за тур до окончания первого круга лидирует в УПЛ, имея в активе 29 баллов.

Матч Динамо – Колос состоится в субботу, 12 декабря. Начало поединка в 17:00.

Ранее сообщалось, что Динамо уже заработало в нынешнем сезоне еврокубков 35 миллионов евро, а Колос — 540 тысяч евро.