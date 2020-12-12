Украина

Представляем вашему вниманию видео лучших моментов поединка чемпионата Украины.

Ворскла сыграла вничью с Минаем в поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги.

В первом тайме, когда полтавчане минимально проигрывали в счете, арбитр не засчитал два забитых мяча Ворсклы.

Несмотря на это, после перерыва подопечным Юрия Максимова все-таки удалось добыть ничью.

Смотрите видео голов и обзор матча Ворскла — Минай:



Ворскла — Минай 1:1

Голы: Кравчук, 63 — Нуриев, 14



Ворскла: Резник — Яворский, Ндиайе, Сапай (Пешич, 54) — Пердута, Пуцлин, Челядин (Кравчук, 61), Якубу (Ребенок, 70) — Скляр, Кане — Щербак (Васин, 46).



Минай: Попович — Меличенко, Матич, Лопыренок, Сакив — Ткачук (Голодюк, 68), Снижко (Хахлев, 90+1), Пиняшко (Кныш, 68) — Кожанов (Малепе, 46), Шиндер, Нуриев (Шпак, 82).



Предупреждения: Пуцлин, Яворский, Скляр — Ткачук, Голодюк, Малепе, Матич.