Украина

Набранное очко с Колосом лишило Шахтер математических шансов опередить Динамо по итогам 13 тура.

Динамо Киев сыграло в результативную ничью с Колосом в поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги (2:2).

Подопечные Мирчи Луческу в общей сложности имеют в своем активе 30 набранных очков, что лишает шансов донецкий Шахтер обогнать их по итогам текущего тура чемпионата Украины.

Таким образом, киевское Динамо завершило первый круг УПЛ и 2020 год в качестве лидера турнирной таблицы.