Набранное очко с Колосом лишило Шахтер математических шансов опередить Динамо по итогам 13 тура.
Футболисты Динамо, фото ФК Динамо Киев
12 декабря 2020, 19:35
Динамо Киев сыграло в результативную ничью с Колосом в поединке 13-го тура украинской Премьер-лиги (2:2).
Подопечные Мирчи Луческу в общей сложности имеют в своем активе 30 набранных очков, что лишает шансов донецкий Шахтер обогнать их по итогам текущего тура чемпионата Украины.
Таким образом, киевское Динамо завершило первый круг УПЛ и 2020 год в качестве лидера турнирной таблицы.