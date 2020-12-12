Украина

Бразильский вингер не полетел вместе с командой.

Шахтер вылетел на поединок тринадцатого тура чемпионат Украины против Ингульца без Исмаили, Малышева, Корниенко, Коноплянки, Мораеса и Фернандо, которые восстанавливаются после травм. Также вне заявки остались Гриценко, Кривцов, Тайсон и Вакула, сообщает официальный сайт дончан.



Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко



Защитники: Додо, Сергей Болбат, Давид Хочолава, Валерий Бондарь, Николай Матвиенко, Маркиньос Сиприано



Полузащитники: Тарас Степаненко, Майкон, Маркос Антонио, Марлос, Георгий Судаков, Алан Патрик, Виктор Коваленко, Тете, Манор Соломон



Нападающие: Дентиньо, Богдан Вьюнник

Матч Ингулец — Шахтер состоится в воскресенье, 13 декабря, в 14:00 по киевскому времени. На Football.ua будет доступна текстовая онлайн-трансляция.