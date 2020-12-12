Украина

Днепряне пропустили четыре мяча в выездном поединке.

Рух в рамках тринадцатого поединка чемпионата Украины принимал на своем поле Днепр-1 и добился победы с разгромным счетом.

Подопечные Федика трижды поразили ворота соперника в первой половине игры, а затем обменялись голами под занавес встречи.

Рух — Днепр-1 4:1

Голы: Федорчук, 4, 36, Кухаревич, 45, Климчук, 86 — Сваток, 84

Рух: Бандура — Стаменкович (Зец, 90), Гагун (Копына, 90), Белый - Мартынюк, Федорчук, Мысык — Бойчук, Русин (Кухарук, 87), Климчук (Притула, 90) — Кухаревич (Кондраков, 68).

Днепр-1: Сарнавский — Адамюк, Сафронов, Сваток, Логинов (Батагов, 46) — Назаренко (Домарацкий, 85), Игнатенко, Кравченко, Ярмолюк (Булеца, 46), Довбик — Хобленко (Коркишко, 62).

Предупреждения: Стаменкович, Климчук — Ярмолюк, Сваток, Кравченко