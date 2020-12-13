Украина

Команда Рябоконя дважды поразила ворота соперника.

В рамках 13-го тура УПЛ черниговская Десна в домашних стенах обыграла Мариуполь (2:0).

Все голы были забиты во втором тайме. На 50-й минуте Егор Картушов получил мяч в штрафной площади после нескольких рикошетов, и переиграл Гальчука.

Через шесть минут преимущество хозяев удвоил Хльобас. Дмитрий получил роскошный пас в штрафной и пробил в ближний угол ворот.

Черниговский клуб после этого матча занимает третье место в турнирной таблице, а Мариуполь — девятый.

Десна - Мариуполь 2:0

Голы: Картушов, 50, Хльобас, 56

Десна: Паст — Полегенько, Тамм, Имереков, Конопля, Огиря, Домбровский, Хлебас (Арвеладзе, 75), Мудрик (Картушов, 46), Гуцуляк (Старенький, 87), Дегтярев (Будковский, 46)

Мариуполь: Гальчук, Стасюк, Чоботенко, Муравский (Бондаренко, 60), Петерман (Велев, 67), Чех, Мишнев, Топалов, Горбунов, Очеретько (Доброхотов, 88), Сикан (Кулаков, 46)

Предупреждения: Домбровский, Чоботенко, Бондаренко, Чех