Украина

Голы Дмитрия Иванисени и Аллахьяра Сайядманеша принесли луганчанам победу над Александрией (2:0).

В заключительном матче 13-го тура УПЛ Александрия принимала луганскую Зарю. Сразу же после стартового свистка гости завладели игровым преимуществом, но не продвигались к чужим воротам. А вот подопечные Владимира Шарана нанесли несколько ударов, один из которых мог завершиться забитым голом. Довгий пробил по воротам из выгодной позиции, а Василь среагировал на этот удар, поймав мяч намертво. Со временем луганчане полностью забрали мяч под свой контроль, оккупировав чужую половину поля. Они проводили атаку за атакой, но это не приносило никакой пользы.

Не помогали гостям и заработанные стандарты, розыгрыш которых не завершался ударами по воротам. В одном из эпизодов они, наоборот, могли пропустить. Лучкевич попытался протолкнуть мяч мимо Василя в завершении сольного прохода, но вратарь вышел победителем из этой дуэли. Зато александрийцы снова надолго осели на своей половине поля, рассчитывая на контратаки. Подопечные Виктора Скрипника продолжали гнуть свою линию, что таки привело к забитому голу. Иванисеня воспользовался отскоком мяча после подачи со штрафного и расстрелял ворота – 0:1.

Уже через несколько минут гости едва не удвоили преимущество в счете. Фаворов пробил по воротам, находясь к ним спиной, а Панькив продемонстрировал классную реакцию и спас свою команду. Луганчане продолжали полностью контролировать ход игры, практически не покидая чужую половину поля. Они рассчитывали забить во второй раз еще в первой половине встречи. Но все ограничивалось лишь подходами к штрафной площади без классного последнего паса. До ухода на перерыв гостям не удалось забить. Как не удалось и Александрии, которая провела крайне невыразительную 45-минутку.

После возобновления игры Заря снова забрала мяч под свой контроль, намереваясь забить быстрый гол. Но их надежды серьезно пошатнулись, ведь уже в дебюте второй половины встречи Кабаев оставил свою команду в численном меньшинстве, получив вторую желтую карточку. Но, несмотря на это, гости тут же едва не забили. Гладкий был обязан отправить мяч в сетку после прострела Громова, но умудрился не попасть по воротам с близкого расстояния. А уже в ответной атаке забить могли хозяева. Мяч пролетел рядом со штангой после удара Лучкевича головой.

Со временем подопечные Шарана полностью забрали мяч под свой контроль, но не оказывали давление на чужую штрафную. Луганчане время от времени забирали мяч себе и заработали несколько угловых. Однако ни одна из подач не привела к удару по воротам. У хозяев же была реальная возможность забить благодаря заработанному опасному штрафному, но прямой удар Вантуха оказался неточным. Помимо этого, Ковалец угрожал воротам Василя, пробив в касание после подачи углового, но этот удар не нес реальной угрозы для голкипера.

Через некоторое время подопечные Скрипника полностью сосредоточились на игре вторым номером, закрывшись на своей половине поля. Александрийцы отправились вперед большими силами, но это не приносило абсолютно никакой пользы. Не помогали и заработанные стандарты. Ко всему, хозяева также лишились одного игрока – Безбородько в течение минуты получил две желтые карточки, уравняв составы. Данное событие не заставило Зарю увести игру со своей половины поля, луганчане продолжили играть вторым номером.

Ближе к окончанию встречи гости все же успокоили игру, переведя ее ближе к центру поля. Но уже в компенсированное время хозяева вновь оккупировали чужую половину поля, намереваясь забить спасительный гол. Но им не удалось создать ни одного опасного момента. Гости, в свою очередь, даже сумели забить. Сайядманеш получил пас от Назарины, ворвался в штрафную и послал мяч в сетку ворот — 0:2. После этого прозвучал финальный свисток главного арбитра, который зафиксировал победу гостей. Данный результат позволил команде Скрипника подняться на четвертое место.

Отчетный поединок стал для Александрии последним в текущем году, а вот Заре еще предстоит сыграть в Кубке Украины с черниговской Десной.

Александрия — Заря 0:2

Голы: Иванисеня, 31, Сайядманеш, 90+5

Александрия: Панькив — Пашаев, Дубра, Бондаренко, Вантух — Гордиенко (Бабогло, 80), Довгий (Стецьков, 46), Ковалец — Лучкевич (Устименко, 72), Ситало (Безбородько, 66), Третьяков (Шастал, 46)

Заря: Василь — Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс (Хомченовский, 90+1) — Назарина — Кабаев, Юрченко, Кочергин (Лунев, 90+4) — Гладкий (Сайядманеш, 54), Громов (Перович, 90+4)

Предупреждения: Довгий, Ситало, Безбородько — Кабаев, Гладкий, Абу Ханна, Шевченко, Иванисеня

Удаления: Безбородько, 83 (повторное предупреждение) — Кабаев, 49 (повторное предупреждение)