Украина

Вингер Динамо и форвард Олимпика забили по восемь мячей.

Поединком Александрия — Заря (0:2) завершилась первая половина сезона украинской Премьер-Лиги.

После 13-ти туров определились лучшие бомбардиры УПЛ. Ими стали Захеди Шахаб из донецкого Олимпика и Виктор Цыганков из киевского Динамо.

Оба игрока отметились по восемь раз, из них дважды реализовали пенальти и делят первое место. Цыганкову понадобилось 12 матчей для этого, а Шахабу — 11. К слову, у Виктора два голевых паса, а у иранца одна результативная передача.

Следующий в списке Филипп Будковский из Десны (5 голов), далее Евгений Селезнев из Колоса (5 голов) и Владислав Кочергин из Зари (5 голов).

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