Поединком Александрия — Заря (0:2) завершилась первая половина сезона украинской Премьер-Лиги.

После 13-ти туров определились лучшие бомбардиры УПЛ. Ими стали Захеди Шахаб из донецкого Олимпика и Виктор Цыганков из киевского Динамо.

Оба игрока отметились по восемь раз, из них дважды реализовали пенальти и делят первое место. Цыганкову понадобилось 12 матчей для этого, а Шахабу — 11. К слову, у Виктора два голевых паса, а у иранца одна результативная передача.

Следующий в списке Филипп Будковский из Десны (5 голов), далее Евгений Селезнев из Колоса (5 голов) и Владислав Кочергин из Зари (5 голов).

Динамо Киев Виктор Цыганков 12 (2) 2 10 1 0 0,0
Олимпик Захеди Шахаб 11 (2) 1 9 2 0 0,0
Десна Филипп Будковский 11 (1) 1 6 2 0 0,0
Колос Евгений Селезнев 10 (5) 1 6 4 0 0,0
Заря Владислав Кочергин 10 5 3 8 2 0 0,0

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