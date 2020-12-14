Украина

Футболист намекнул, какой будет его следующий клуб.

Бывший нападающий киевского Динамо и сборной Украины Артем Милевский рассказал, почему решил посетить поединок УПЛ Рух — Днепр-1.

"Визит на матч Руха был чисто дружеским, пользуясь тем, что сейчас я в отпуске в Киеве. Договорились с президентом Руха. Он пригласил меня на последнюю игру клуба в сезоне. Козловский — мой друг, я бы с удовольствием остался во Львове и помог команде".

"Поможет Милевский Руху? Поможет, почему нет. Я смотрел матч и представлял себя на поле. Я думаю, что если я бы прошел сборы с командой, то не затерялся бы", — сказал Милевский в интервью Великому Футболу.

Отметим, последним клубом Милевского было Динамо из Бреста. В минувшем сезоне на счету 35-летнего игрока 31 матч за клуб во всех турнирах, в которых он забил шесть голов.

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