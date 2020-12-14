Украина

Специалист пообщался с прессой после матча.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник прокомментировал победу над Александрией в 13-м туре УПЛ (0:2).

"С учетом того, какой у команды график, то такая победа это — большой комплимент всему футбольному клубу. Это была победа на характере, старались не уступить в борьбе и играть на три очка. Давно не выигрывали в Александрии. Хотим улучшать ситуацию в турнирной таблице и эти три очка — хорошее подспорье".

"Смотря на потерянные очки, можно сказать, что мы хотели остановиться на высоком месте после первого круга. Сезон еще не закончен. В среду играем на Кубок (прим. против Десны), будет тяжелая игра. С хорошим настроением едем домой и радуемся победе", — сказал специалист на пресс-конференции.

Отметим, что после первого круга УПЛ Заря занимает четвертое место и отстает от третей Десны на три очка и на шесть от Шахтера, который на втором месте.

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