Клуб выжидал паузу для занятия наиболее взвешенной позиции.
фото ФК Десна Чернигов
15 декабря 2020, 14:10
На официальной стране черниговской Десны в социальной сети Facebook, была опубликована позиция клуба относительно событий, имевших место быть ранее на территории стадиона им. Ю. Гагарина в Чернигове.
Напомним, что неопознанная группа лиц ворвалась на территорию спортивного объекта, в результате чего пострадал и.о. директора стадиона.
Официальная позиция клуба по данному инциденту состоит в следующем:
"СМИ сделали уже несколько запросов в наш клуб по поводу недавних событий на стадионе имени Гагарина.
Для нас эта ситуация также была неожиданностью, и мы сами хотели бы разобраться в ситуации, поэтому клуб взял паузу и сразу ничего не комментировал. Теперь мы можем заявить, что настоящие болельщики и фанаты клуба не имеют отношения к противоправным событиям на стадионе.
Люди с символикой нашего клуба совершали противозаконные действия против и.о. директора стадиона. Однако, что это были за люди, уже должны идентифицировать правоохранительные органы.
ФК Десна всегда выступает за порядок, и только в правовом поле должны решаться конфликтные ситуации. Мы развиваем спорт, и мы заинтересованы в том, чтобы Чернигов был привлекательным городом для болельщиков и туристов. Чернигов — город, который развивается, город, который заслуживает уважения, и мы от себя будем вносить позитив в развитие родного Чернигова.
Мы уверены, что поддержка и развитие спорта, и в первую очередь детского, может дать положительный толчок развитию как города, так и общества. И при взаимовыгодном сотрудничестве инвесторов спорта и местной власти мы достигнем поставленных целей.
Чернигов уже был представлен в еврокубках, Десна и сейчас занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. "Бронзовые", исторические, награды высшего дивизиона могут стать прекрасным подарком жителям нашего города. Вместе к победам!".
Напомним, что завтра состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором черниговская Десна будет принимать луганскую Зарю, однако сделает это не на поле родного стадиона, а в Киеве — на Динамо им. В. Лобановского. Football.ua проведет текстовую трансляцию поединка, который начнется в 14:00.