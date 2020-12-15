Украина

Клуб выжидал паузу для занятия наиболее взвешенной позиции.

На официальной стране черниговской Десны в социальной сети Facebook, была опубликована позиция клуба относительно событий, имевших место быть ранее на территории стадиона им. Ю. Гагарина в Чернигове.

Напомним, что неопознанная группа лиц ворвалась на территорию спортивного объекта, в результате чего пострадал и.о. директора стадиона.

Официальная позиция клуба по данному инциденту состоит в следующем:

"СМИ сделали уже несколько запросов в наш клуб по поводу недавних событий на стадионе имени Гагарина.

Для нас эта ситуация также была неожиданностью, и мы сами хотели бы разобраться в ситуации, поэтому клуб взял паузу и сразу ничего не комментировал. Теперь мы можем заявить, что настоящие болельщики и фанаты клуба не имеют отношения к противоправным событиям на стадионе.

Люди с символикой нашего клуба совершали противозаконные действия против и.о. директора стадиона. Однако, что это были за люди, уже должны идентифицировать правоохранительные органы.

ФК Десна всегда выступает за порядок, и только в правовом поле должны решаться конфликтные ситуации. Мы развиваем спорт, и мы заинтересованы в том, чтобы Чернигов был привлекательным городом для болельщиков и туристов. Чернигов — город, который развивается, город, который заслуживает уважения, и мы от себя будем вносить позитив в развитие родного Чернигова.

Мы уверены, что поддержка и развитие спорта, и в первую очередь детского, может дать положительный толчок развитию как города, так и общества. И при взаимовыгодном сотрудничестве инвесторов спорта и местной власти мы достигнем поставленных целей.

Чернигов уже был представлен в еврокубках, Десна и сейчас занимает третье место в турнирной таблице УПЛ. "Бронзовые", исторические, награды высшего дивизиона могут стать прекрасным подарком жителям нашего города. Вместе к победам!".

Напомним, что завтра состоится матч 1/8 финала Кубка Украины, в котором черниговская Десна будет принимать луганскую Зарю, однако сделает это не на поле родного стадиона, а в Киеве — на Динамо им. В. Лобановского. Football.ua проведет текстовую трансляцию поединка, который начнется в 14:00.