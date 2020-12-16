Украина

Football.ua представляет анонс поединка 1/8 финала Кубка Украины Десна — Заря.

Черниговская Десна и луганская Заря последними уйдут в зимний отпуск, ведь им предстоит сыграть поединок за право продолжить борьбу за Кубок Украины.

Десна – Заря

Среда, 16 декабря, 14:00. Стадион Динамо имени Лобановского, Киев. Денис Шурман – главный арбитр встречи. Трансляция на телеканале Футбол 1.

Десна и Заря завершили свои выступления в УПЛ в этом году на позитивной ноте. Обе команды одолели своих противников с одинаковым счетом 2:0. Десна уверенно обыграла Мариуполь, а вот Заря в сложном поединке взяла верх над Александрией.

Кадровых проблем у коллективов нет. Но с точки зрения функциональной готовности Десна должна выглядеть лучше, ведь Заря будет проводить третий матч за семь дней. Тем не менее, команда Виктора Скрипника как раз к зиме набрала отличную форму. Но и Десна Александра Рябоконя в последних матчах демонстрировала очень хороший уровень футбола.

Матч состоится в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского, а потому ни у одной из команд не будет преимущества домашнего поля. Букмекеры расценивают шансы на победу команд в этом матче как равные. И действительно, очень сложно предугадать, кто же отправится в 1/4 финала Кубка Украины, а кто окажется за бортом турнира.

Статистика противостояний в Кубке Украины

В Кубке Украины команды встречались лишь раз. Состоялся этот матч в 2018-м году. Основное время матча закончилось со счетом 1:1, а вот по пенальти выиграла Заря. Луганчане забили все свои удары, а вот у Десны единственный промах допустил Картушов.

прогноз 1:0

Сергей Горбаченко, Football.ua