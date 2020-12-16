Украина

Хавбек Десны высказался о предстоящем матче против Зари в Кубке Украины.

Десна сойдется в противостоянии с Зарей в рамках 1/8 финала Кубка Украины. Полузащитник черниговского клуба Леван Арвеладзе поделился ожиданиями от предстоящего поединка.

"Заря — нелегкий соперник. Для нас эта игра очень важная, так как это конец первой половины сезона".

"Мы готовились к этому матчу. Все игроки заряжены на борьбу. Хотим победить и уйти в отпуск с хорошим настроением".

"Будем отталкиваться от своей игры, а там уже как получится. Возможно, будем играть на контратаках. Решение остается за тренером", — заявил Арвеладзе в программе Футбол NEWS.

Напомним, матч Десна — Заря состоится сегодня, 16 декабря, в 14:00 по киевскому времени. Следить за событиями данного поединка вы можете в текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.