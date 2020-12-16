Украина

Футболист донецкого Шахтера впечатлил Микеля Артету и Марсело Бьелсу своими выступлениями за сборную и клуб.

Как сообщает ресурс Online Gooner, израильский полузащитник донецкого Шахтера Манор Соломон попал в сферу интересов лондонского Арсенала и Лидс Юнайтед.

Источник сообщает, что действия футболиста в предыдущем гостевом матче сборной Израиля против Шотландии, где он забил единственный и победный мяч, были высоко оценены наставниками Микелем Артетой и Марсело Бьелсой.

Стоит отметить, что ранее Соломона рассматривал в качестве возможного подписания Манчестер Сити, а бергамаская Аталанта уже выходила с прямым предложением в 20 млн евро за игрока, однако Шахтер ответил отказом.

Трансферная стоимость футболиста, по данным портала Transfermarkt, составляет 7 млн евро.

За неполных два года, проведенные в стане "горняков", израильтянин в 62 сыгранных матчах отметился 12-ю забитыми мячами и отдал семь результативных передач.

Напомним, что лондонский Арсенал и Лидс Юнайтед проведут сегодня, 16 декабря, свои домашние поединки в рамках 13-го тура английской Премьер-лиги против Саутгемптона и Ньюкасла соответственно.