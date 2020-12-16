Украина

Хавбек остался недоволен решением арбитра.

В рамках 1/8 финала Кубка Украины Заря на выезде сумела добыть минимальную победу над Десной, пройдя в следующий раунд турнира.

Тем не менее, в матче не обошлось без скандала. На 59-й минуте встречи арбитр удалил полузащитника луганчан Владлена Юрченко в спорном эпизоде. Игрок Заря сыграл высоко поднятой ногой, и судья сначала продемонстрировал хавбеку желтую карточку, но после просмотра повтора арбитр показал красную.

К слову, доигрывали поединок команды в равных составах — на 89-й минуте вторую желтую получил полузащитник Десны Алексей Гуцуляк.