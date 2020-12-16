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Десна — Заря 0:1
Гол: Юрченко, 16 (с пенальти)

Десна: Паст — Тамм (Арвеладзе, 72), Гитченко, Имереков — Конопля, Домбровский (Гуцуляк, 72), Огиря, Мостовой (Хлебас, 72) — Калитвинцев, Картушов (Дегтярев, 83) — Будковский

Заря: Шевченко — Фаворов, Иванисеня, Абу Ханна, Цыганикс — Юрченко — Сайядманеш (Лунев, 82), Кабаев, Кочергин — Кабаев — Громов, Гладкий (Перович, 90+3)

Предупреждения: Конопля, Гуцуляк, Паст — Шевченко, Абу Ханна

Удаления: Гуцуляк, 89 (повторное предупреждение) — Юрченко, 59 (прямая красная карточка)