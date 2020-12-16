Украина

Специалист дал комментарий после матча с Десной

Главный тренер луганской Зари прокомментировал победу своей команды в матче 1/8 финала Кубка Украины против Десны (0:1).

"Последняя игра в этом году. После такого насыщенного графика выиграть у такой команды — этого дорогого стоит, мы очень рады. Сейчас мы, возможно, больше психологически устойчивее, чем физически. Те матчи, которые мы провели ранее — они были топовыми для нас всех. Немного волновались касаемо физической формы команды, но сумели выстоять".

"Своей команде могу сказать только комплименты. Может даже заслуженно выиграли, потому что не было таких явных провалов или моментов у соперника, что можно было бы говорить, что нам повезло. Конечно, играть вдесятером тяжело. Но мы и так настраивались играть через длинные передачи, стандарты, подбор мяча. Получилась такая же игра, как и в чемпионате против Александрии — сумели сыграть на ноль и выиграть".

Также специалист прокомментировал красную карточку Владлена Юрченко и подтвердит, что его футболисты — "мужики".

"Что касается красной карточки, то получается, что VAR надо использовать всегда. Это игровой момент и когда ты пересматриваешь его, то действительно кажется, что там была опасная игра. Там не было контакта с лицом или головой. Ну так решили арбитры. Человек сидит на кнопках сверху, может ему захотелось снова позвать арбитра. Такое тоже бывает. Недаром мою команду называют "мужики" и я могу это подтвердить, они у меня такие. Последний месяц действительно соответствуем этому слову", сказал коуч в интервью ТК Футбол 1/2/3.

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