Специалист остался недоволен качеством игры в Кубке Украины.
Александр Рябоконь, ФК Десна
16 декабря 2020, 18:52
Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь поделился мнением о матче против луганской Зари в 1/8 финала Кубка Украины (0:1).
"Мы проиграли, матч мне не понравился. Возможно, тренер Зари остался доволен, но мне показалось, что была сумбурная игра. Много борьбы, пауз и шума, а моментов не так много.
Маловато создала Десна, хотя большой отрезок времени играли в большинстве. Можно было сыграть сильнее дожимать соперника. Добавлять можно было смело минут 15 к этой встрече", — сказал Рябоконь в интервью ТК Футбол 1/2/3.
Ранее игру прокомментировал и главный тренер Зари Виктор Скрипник.
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