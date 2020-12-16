Украина

Специалист остался недоволен качеством игры в Кубке Украины.

Главный тренер черниговской Десны Александр Рябоконь поделился мнением о матче против луганской Зари в 1/8 финала Кубка Украины (0:1).

"Мы проиграли, матч мне не понравился. Возможно, тренер Зари остался доволен, но мне показалось, что была сумбурная игра. Много борьбы, пауз и шума, а моментов не так много.

Маловато создала Десна, хотя большой отрезок времени играли в большинстве. Можно было сыграть сильнее дожимать соперника. Добавлять можно было смело минут 15 к этой встрече", — сказал Рябоконь в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Ранее игру прокомментировал и главный тренер Зари Виктор Скрипник.

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