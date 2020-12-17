Украина

Гендир Шахтера высказался о заработанных средствах клуба за групповой этап Лиги чемпионов.

Шахтер и Динамо заработали в нынешнем сезоне Лиги чемпионов суммарно 83 миллиона евро, при этом 43 миллиона достались именно донецкому клубу. Генеральный директор "горняков" Сергей Палкин рассказал, пойдут ли вырученные средства на усиление состава в ближайшем будущем.

"Вопрос не в источнике финансирования трансферов, вопрос в надобности этих трансферов. Это разные вещи. Понятно, что источники могут быть разными".

"То, что мы заработали больше в ЛЧ – это еще и фактор того, что одним из коэффициентов, который влияет на сумму – это рейтинг клуба за десять лет. Шахтер находится на 16-м месте. Это самая высокая позиция среди клубов восточной Европы".

"Это говорит о том, что Шахтер стабильно хорошо выступает в европейских турнирах. Естественно, цифры совсем другие, у нас получается побольше. Это результат нашей работы и выигранных матчей", — заявил Палкин в интервью YouTube-каналу Великий футбол.

Напомним, ранее Сергей Палкин прокомментировал слухи о возможном уходе Дентиньо из Шахтера.

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