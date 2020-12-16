Украина

Контракт бразильского футболиста с "горняками" истекает летом 2021 года.

Генеральный директор донецкого Шахтера Сергей Палкин прокомментировал слухи о возможном уходе нападающего Дентиньо в другой клуб. Функционер признался, что 31-летний бразилец не сумел оправдать все возложенные на него ожидания в стане "горняков".

"Когда мы покупали Дентиньо из Коринтианса, это был топ-футболист. Все слышали, как о нем отзывался Пеле, видели, как он забивал в Бразилии. У него было под миллион фолловеров, он был звездой. Но здесь что-то не заладилось, все шло сложно. Он взлетал, падал, уходил в аренду, возвращался, травмы".

"Мы понимали, что это футболист высокого уровня, которому только нужно встать на свои рельсы и идти вверх. Мы пока ищем эти рельсы. Порой находим и получаем результат. Мы помогаем ему, это совместная работа".

"Если он будет показывать результат, то и будет играть. Но сегодня у него такой образ, что его долго нет, потом он появился, дал результат и пропал".

"К нему нужно относиться серьезно, с уважением, он профессионал. Мы его поддерживаем. У него еще год контракта, будем смотреть. Сегодня еще рано обсуждать, еще вернемся к этому разговору", — заявил Палкин в интервью You-Tube-каналу Великий футбол.

Напомним, действующий контракт Дентиньо с Шахтером рассчитан до лета 2021 года. Ранее сообщалось, что бразильский универсал может перебраться в чемпионат Японии.

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