Украина

Украинский защитник выступал за клуб из Ковалевки с 2017 года.

Фланговый защитник Алексей Зозуля больше не является футболистом Колоса. Об этом сообщает официальный сайт ковалевского клуба.

Стороны решили прекратить по обоюдному согласию совместное сотрудничество, которое продолжалось с лета 2017 года.

С того момента Зозуля провел за Колос 67 поединков во всех турнирах, 25 из которых — в украинской Премьер-лиге.

Также правый фулбек сыграл 50 минут против Ариса в матче Лиги Европы, который завершился исторической победой ковалевской команды.

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