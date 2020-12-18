Украина

Состоялась жеребьевка четвертьфинала турнира.

В Доме футбола, в Киеве, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.

По традиции, она прошла в рамках видео конференции. В 1/4 финала прошли такие клубы: Шахтер, Динамо, Заря, Колос, Александрия, Днепр-1, Верес и Агробизнес.

Вашему вниманию пары 1/4 финала турнира:

Верес — Заря

Агробизнес — Шахтер

Динамо — Колос

Днепр-1 — Александрия

Предварительная дата проведения матчей - 3 марта 2021 года. Финал турнира состоится 12 мая на городском стадионе Тернополя.

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