Состоялась жеребьевка четвертьфинала турнира.
ФОТО УАФ
18 декабря 2020, 16:20
В Доме футбола, в Киеве, состоялась жеребьевка 1/4 финала Кубка Украины.
По традиции, она прошла в рамках видео конференции. В 1/4 финала прошли такие клубы: Шахтер, Динамо, Заря, Колос, Александрия, Днепр-1, Верес и Агробизнес.
Вашему вниманию пары 1/4 финала турнира:
Верес — Заря
Агробизнес — Шахтер
Динамо — Колос
Днепр-1 — Александрия
Предварительная дата проведения матчей - 3 марта 2021 года. Финал турнира состоится 12 мая на городском стадионе Тернополя.
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