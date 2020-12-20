Украина

Специалист просуммировал выступления команды.

Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник назвал самый неудачный матч команды в групповом этапе Лиги Европы.

"Как по мне, первый матч против АЕКа был самым бездарным. Мы играли сердцем, а не головой. Понимали, что у нас было до этого два поражения и мы должны только выигрывать. А соперник, понимая это, ловил нас на ошибках. Мы же все равно шли вперед и рисковали, а в результате провалили этот матч, который, по сути, проиграли сами себе. Потом наступила пауза в чемпионате, мы работали три недели и после этого все пошло по-другому. Так что, матч с АЕКом не был самым трудным​".

Также Скрипник признался, что окончание первой половины сезона выдалось для Зари очень тяжелым.

"Самым трудным был период, когда мы играли два последних матча. Это были выездные игры с Александрией и Десной. Очень тяжело было выдержать физически. Перед этим был серьезный климатический перепад. Из -4 в Запорожье в +17 в Брагу и обратно в ноль градусов в Александрию. Понятно, что это наша работа, но нужно еще и выигрывать. И ситуация была такая, что мы обязаны были выигрывать.



За это выражаю большую благодарность команде за то, что они психологически выстояли. Не только физически. Но были и микротравмы. И Вернидуб, и Назарина, и Хомченовский, и Цвек, и Руфати. Но это футбол. Мы мобилизировали все наши резервы, и никто из игроков нас не подвел", — сказал специалист в интервью пресс-службе клуба.