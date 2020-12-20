Специалист просуммировал выступления команды.
Виктор Скрипник, Getty Images
20 декабря 2020, 12:48
Главный тренер луганской Зари Виктор Скрипник назвал самый неудачный матч команды в групповом этапе Лиги Европы.
"Как по мне, первый матч против АЕКа был самым бездарным. Мы играли сердцем, а не головой. Понимали, что у нас было до этого два поражения и мы должны только выигрывать. А соперник, понимая это, ловил нас на ошибках. Мы же все равно шли вперед и рисковали, а в результате провалили этот матч, который, по сути, проиграли сами себе. Потом наступила пауза в чемпионате, мы работали три недели и после этого все пошло по-другому. Так что, матч с АЕКом не был самым трудным".
Также Скрипник признался, что окончание первой половины сезона выдалось для Зари очень тяжелым.
"Самым трудным был период, когда мы играли два последних матча. Это были выездные игры с Александрией и Десной. Очень тяжело было выдержать физически. Перед этим был серьезный климатический перепад. Из -4 в Запорожье в +17 в Брагу и обратно в ноль градусов в Александрию. Понятно, что это наша работа, но нужно еще и выигрывать. И ситуация была такая, что мы обязаны были выигрывать.
За это выражаю большую благодарность команде за то, что они психологически выстояли. Не только физически. Но были и микротравмы. И Вернидуб, и Назарина, и Хомченовский, и Цвек, и Руфати. Но это футбол. Мы мобилизировали все наши резервы, и никто из игроков нас не подвел", — сказал специалист в интервью пресс-службе клуба.