Украина

Наставник Колоса высказался о результатах жеребьевки 1/4 финала Кубка Украины.

Колосу предстоит встретиться с киевским Динамо в рамках 1/4 финала Кубка Украины. Главный тренер ковалевской команды Руслан Костышин поделился эмоциями от результатов жеребьевки данной стадии турнира, матчи которой пройдут уже в марте 2021 года.

"Считаю, что это нормальный жребий, особенно если твои подопечные поставили себе целью получить трофей. Вот почему не имеет значения, кто является соперником, все равно надо брать верх. В конце концов, в том, что Колосу придется выяснять отношения с Динамо, нет ничего страшного, тем более, что в последнее время мы удачно играем с киевлянами".

"К тому же, поскольку весной динамовцам придется соревноваться сразу на трех фронтах, по настрою, скорее всего, у нас будет преимущество, ведь именно из-за удачного выступления в кубковом турнире мы можем снова пробиться на международную арену. А нам очень хочется еще раз попробовать свои силы в Лиге Европы!"

"Ну и, наконец, мартовский кубковый поединок Динамо – Колос обязательно окажется в поле зрения селекционеров известных зарубежных клубов, и у моих подопечных будет прекрасная возможность обратить на себя внимание. Только, конечно, для этого нужно будет продемонстрировать свои лучшие качества", – приводит слова Костышина официальный сайт УАФ.

Узнать все пары соперников в четвертьфинале Кубка Украины вы можете на Football.ua.

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