Украина

Философские размышления Глеба Скрипченко о прошлом и настоящем киевского клуба.

"Динамо Киев – великий клуб". Для большинства даже далеких от футбола людей в нашем обществе это звучит словно аксиома. Киевский клуб сначала в советском, а затем и в украинском спорте стал неким подобием святого в христианстве, любое минимальное сомнение в единственно правильном мнении касательно которого — неприемлемо. Однако если зайти в глубину вопроса, то можно быстро выяснить, что лишь для бывшего СССР, и с натяжкой Восточной Европы в целом, Динамо в футболе является чем-то действительно значимым.

Киевское Динамо, безусловно, долгие годы было одним из ведущих, а то и ведущим клубом Советского Союза. После обретения Украиной независимости десяток лет оно бесспорно сохраняло за собой первый статус и в новом чемпионате. Но при этом успехи киевлян на европейской арене, сказ о которых сейчас в "бело-синей" среде является некой догмой, вызывают большие вопросы.

Имеет ли право именовать себя воистину великим клуб, который даже не сыграл в финале Кубка европейских чемпионов в эпоху, когда его выигрывали Стяуа и Црвена Звезда? Румыны, между прочим, на следующий год после победы опять сыграли в решающем матче, а разговоры о том, что все это происходило в период дисквалификации англичан (хотя когда выигрывала Црвена Звезда – наказание отбывал уже только Ливерпуль) – как раз не в пользу Динамо. Вопрос, конечно, риторический, но если и давать на него положительный ответ, то это величие, опять же, может носить лишь очень локальный характер.



Кубки Кубков, если присмотреться, есть и у клубов калибра братиславского Слована, Магдебурга и, чего таить, еще одного постсоветского Динамо – тбилисского. Какую из вышеперечисленных команд в европейском футбольном мире воспринимают всерьез? Хотя, не будем скрывать, у нашего гранда перед ними есть свои плюсы.

В дореформированном Кубке УЕФА, зачастую собиравшем действительно самых сильных (отрицать преимущество вторых и третьих команд Англии и Италии над первыми командами Австрии и Греции могут разве что очень недалекие в футболе люди) киевляне, как и все "советы", ничего не добивались и близко, хотя играли там не так уж и редко.



Главная проблема Динамо Киев как проекта в том, что он живет только историей. Исключительно мифом, который, по классике, на 60 процентов может и состоять из правды, а на остальные 40 – из легенд и приукрашиваний. Вся философия клуба держится на памяти о прошлом, и даже несмотря на то, что выросло уже не одно поколение болельщиков, которые даже последнее так или иначе сверкающее (а по нашему субъективному мнению – именно тогда, на финише минувшего тысячелетия, киевляне переживали наилучший период в истории) Динамо, образца конца 90-х, не видели и близко. Да что мы говорим о болельщиках – то же можно сказать и о многих действующих игроках команды.

Из клуба, который способен достигать действительно больших, пусть и не огромных высот, Динамо собственными руками превращает себя в один большой музей, где очень часто на ответственные должности назначают исходя, в первую очередь, не из профессиональных качеств, а из вклада в историю клуба в качестве игрока. Чего стоит хотя бы недавняя фраза президента клуба: "‎Если Заваров, Михайличенко и Бессонов предлагают купить футболиста, как мне им не доверять?"‎





То есть априори ставится знак равенства между достижениями людей на футбольном поле в одну эпоху, и умением находить высококлассных игроков в совершенно другую. И поэтому неудивительно, что сотворивший собственными руками феноменальный Металлист Евгений Красников в этой структуре не стал полностью своим человеком – в 1986-м году ему было всего лишь 11 лет, и на футбольном поле Республиканского стадиона он замечен не был…

Динамовский консерватизм – это зачастую не консерватизм в его здоровом виде. Это не просто абсолютно естественное желание сохранить собственную историю и так дорогие каждому поклоннику клуба традиции, что вполне можно делать, при этом двигаясь в ногу со временем и отдавая "‎кесарю – кесарево, Богу — Божье"‎. Это именно перенос всего вчерашнего на сегодняшний день. Очевидно, что подобное переливается на болельщицкую среду, и реакция огромной ее части на летнее назначение Мирчи Луческу – тому доказательство.

А фразы из серии "для нас лучше 10 место, но без Луческу"‎ — одно из ярчайших проявлений той внутренней болезни, заразившей немалое число динамовцев. И это при том, что острое соперничество с Шахтером, возглавляемым Луческу, проходило для Динамо в одни из самых печальных лет истории. Можно даже перефразировать так: появление этого противостояния не только заслуга поднимающегося вверх донецкого клуба, но и "заслуга" стремительно падающего вниз киевского.

Такое мышление – это никакое не желание сохранить традиции, это желание во что бы то ни стало не выходить из зоны комфорта. Она, эта зона, не приносит результатов. Она сезон за сезоном дарит одни лишь разочарования и очередные серии "поиска смысла жизни", но она очень удобна, ибо не заставляет напрягаться.



И эта зона комфорта сидит в головах поклонников клуба настолько глубоко, что никакие аргументы, дескать в футболе случаи переходов тренеров из стана одного принципиального соперника в стан другого случались и случаются в каждую эпоху, и что, к примеру, в начале 60-х годов у Динамо не было более принципиального соперника, чем московское Торпедо, и тем не менее легендарный тренер "‎автозаводцев"‎ Виктор Маслов стал не менее великим и для киевского клуба – не действуют от слова совсем. В лучшем случае на них можно услышать сакраментальное "‎это другое"‎, в худшем – поток агрессии как в свою сторону, так и в сторону абсолютно не находящегося рядом Мирчи Луческу.



И очень примечательно, что подобные люди в наше время критикуют и руководство клуба, которое, по факту, зародило такую консервативную и не способную к радикальным шагам психологию, но как только решило от нее отойти, сделав впервые за долгое время действительно смелый (изначально) и правильный (о чем можно сказать после уже появившихся первых результатов и видных изменений к лучшему по сравнению с последними сезонами так называемых "динамовских сердец‎"‎) шаг, так сразу навалило на себя тонны ненависти.





Для того, чтобы выигрывать что-то большое и достойное в наше время – нужна принципиально другая философия. Нужен другой подход, другой менеджмент, другая, совершаемая с принципиально иных сторон, раскрутка бренда. Для этого, по большому счёту, не нужна была бы даже смена владельца, утопичность которой в украинских реалиях оставляет ей лишь самые минимальные шансы (а любая вероятность наталкивает на мысли о судьбе того же Металлиста) – нужно лишь нанять в управление профессионалов своего дела. Пусть ситуация с вышеупомянутым Красниковым и показывает, что проявить себя в Динамо с лучшей стороны очень часто не так уж просто, даже когда в твоих умениях никто не сомневается. Замкнутый круг?



В любом случае, решительный шаг вперед для Динамо невозможен без построения "‎железного занавеса"‎ между своей историей и современностью. Многолетняя практика показывает, что киевский клуб не из тех (хотя тут, собственно, примеров "из тех‎" не найти)‎, кто способен выезжать на одной лишь лирике о былой славе. И что самое неприятное – постоянное повторение одного и того же с серьезным лицом и без дел всегда становится объектом насмешек. И с каждым годом, все сильнее отдаляющим во времени и действительно большие, и слегка преувеличенные в значимости победы киевского гранда, они, победы, все чаще и чаще этим объектом становятся. И от того, что человек больше раз вспомнит всуе о Лобановском, Валерий Васильевич не воскреснет на третий или какой-либо еще день, а вот драгоценное время в очередной раз будет потеряно.





Тот, кто живет одним лишь прошлым, всегда проиграет в настоящем тому, кто ежедневно думает о будущем. "‎Эти слова да Богу в уши"‎, но уж лучше руководству такого прекрасного и неповторимого "бело-синего" клуба.

Глеб Скрипченко, Football.ua