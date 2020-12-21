Украина

Капитан "бело-синих" поделился мнением о выступлении своей команды в групповом этапе текущего сезона Лиги чемпионов.

Капитан Динамо Сергей Сидорчук сравнил выступления команды в группе Лиги чемпионов в сезонах 2016/17 и 2020/21.

"Резюмирую сухо: с турнирной точки зрения команда, которая заняла место выше, выступила лучше. Но и по игре эта команда тоже больше показала, особенно если учесть, с кем мы играли.

Ни в коем случае не хочется обидеть Наполи, Бенфику и Бешикташ, но Ювентус и Барселона – другая планета. Это команды, которые неоднократно добирались до финала и попросту пребывают на вершине пирамиды мирового футбола.

Не только для молодых, но даже для меня, 29-летнего, имеющего опыт игр в Лиге Чемпионов, играть с Ювентусом и Барселоной – это особые, не измеримые ничем чувства. Доселе на Камп Ноу я бывал только в качестве туриста, а теперь находился с командой.

Только вот ощущение все равно неполные – играть на таких стадионах как Камп Ноу и Ювентус Стэйдиум без зрителей это все равно что есть торт с потерей вкусовых ощущений во время коронавируса", – приводит слова Сидорчука официальный сайт Динамо Киев.

Ранее капитан "бело-синих" высказывался о матче с Ференцварошем.