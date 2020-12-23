Украина

Football.ua подводит итоги 2020-го года для украинского футбола.

2020-й год – год, который останется в памяти человечества очень надолго. Глобальные перемены коснулись как футбола, так и всего остального. Сумасшедший график с большим количеством игр, коронавирус в командах, матчи без зрителей – все это стало обыденностью для футбольного мира в уходящем году.

Давайте выделим те моменты, которые нам запомнились в 2020-м году в украинском футболе.

Борьба за серебро и бронзу на финише чемпионата

На финишной прямой чемпионата мы увидели потрясающую гонку за призовые места. В итоге фавориты заняли те места, на которые претендовали со старта сезона – Динамо стало вторым, а Заря третьей. До последних минут финального тура держалась интрига и все могло поменяться. Динамо проигрывало свой матч Колосу и тем самым позволяло Заре выскочить на второе место. Луганчанам для этого необходимо было обыгрывать Десну. А черниговцам, в свою очередь, нужна была победа над командой Виктора Скрипника, дабы подвинуть ее с третьей позиции.

В итоге все закончилось тем, что Заря не проиграла Десне, но и не выиграла. Этот результат и упорядочил команды в турнирной таблице таким образом: Динамо на втором месте, Заря на третьем, а Десна – четвертая.

УПЛ получила сразу 3 дебютанта

Поскольку с нового сезона УПЛ расширилась до 14 команд, то сразу три команды получили возможность повыситься в классе. И все три коллектива никогда ранее не бывали в элитном дивизионе Украины. Более того, все три клуба были созданы относительно недавно. Речь о Рухе, Ингульце и Минае.

Возвращение Мирчи Луческу в Украину

Каждый небезразличный к украинской Премьер-лиге должен помнить, каким был уровень напряжения в информационном поле в момент назначения на пост главного тренера киевского Динамо бывшего наставника донецкого Шахтера. Критика относительно данного решения летела из обоих лагерей непримиримых оппонентов, и достаточно долго она не прекращала преследовать румынского специалиста. Дело дошло даже до угроз о физической расправе, что создало определенный негативный фон вокруг столичной команды.

Но даже против столь мощного сопротивления Луческу решил идти в лобовое столкновение. Динамо под его руководством серьезно изменилось, сумело вернуть себе уверенность, вслед за чем пришли и первые результаты. Уйти на зимнюю паузу в качестве лидера чемпионской гонки — если вспомнить, то в прошлом году "бело-синие" на этот момент уже фактически проиграли борьбу за титул. Вывести команду в Лигу чемпионов и попасть в евровесну. Прогресс налицо.

При этом, один из наиболее опытных действующих наставников Европы сумел вернуть нашему чемпионату отдельные нотки ностальгии. Грамотный эмоциональный манипулятор Луческу уже сумел показать свое мастерство в этом деле, когда фактически спас от дальнейшей эскалации конфликта игру его подопечных против Колоса (2:2) в последнем туре перед зимней паузой. Трансферы звездных футболистов, безусловно, украшают отдельные чемпионаты, но возвращение действительно культовой персоны для украинского футбола — уровень куда выше.

Два украинских клуба представили Украину на стадии группового раунда Лиги чемпионов

Когда-то участием в групповом раунде Лиги чемпионов двух украинских команд сложно было кого-то удивить. Но тенденции поменялись. И в последние годы только Шахтер представлял Украину в самом престижном европейском турнире. Динамо регулярно занимало второе место и не могло пройти квалификацию. Опытный Мирча Луческу справился с этой задачей и сумел обыграть нидерландский АЗ и бельгийский Гент в квалификации.

УПЛ расширилась до 14 команд и вернулась к старому формату

Украинский футбол после своего резкого падения продолжает свое поступательное движение вверх. С сезона-2016/17 была проведена вынужденная мера – сокращение количества команд до 12. Потенциально небольшое количество матчей вынудило руководство УПЛ пересмотреть регламент турнира. По этой причине мы получили чемпионат с делением на шестерки. Сейчас уже вся эта история в прошлом, и мы имеем привычный вид чемпионата с играми в два круга.

# 22 ДЕКАБРЯ 2020 И В Н П ЗАБ ПРО РАЗН О 1 Динамо Киев 13 9 3 1 25 10 15 30 2 Шахтер 13 8 5 0 33 11 22 29 3 Десна 13 6 5 2 18 11 7 23 4 Заря 12 5 5 2 23 10 13 20 5 Ворскла 13 5 5 3 17 10 7 20 6 Колос 13 4 6 3 18 16 2 18 7 Олимпик 12 5 2 5 20 20 0 17 8 Александрия 13 4 4 5 19 18 1 16 9 Мариуполь 13 4 4 5 14 19 -5 16 10 Ингулец 13 1 8 4 13 20 -7 11 11 Минай 12 2 4 6 9 23 -14 10 12 Рух 13 1 6 6 12 23 -11 9 13 ПФК Львов 12 2 3 7 8 26 -18 9 14 Днепр-1 13 2 2 9 16 28 -12 8

Остановка чемпионата и доигровка летом

История с остановкой чемпионата стала неожиданностью и новым опытом не только для Украины, но и для всего мира. Тем не менее, 14-го и 15-го марта 2020-го года был сыгран 23-й тур УПЛ, после которого последовала пауза длительностью в два с половиной месяца. Футболисты, находясь дома, старались поддерживать свою физическую форму, а весь футбольный мир замер в ожидании, когда же футбол сможет вернуться. В конце мая чемпионат возобновили и доиграли.

Появление VAR на матчах УПЛ

В 19-м туре прошлого сезона УПЛ в чемпионате впервые была использована система VAR в матче Динамо – Ворскла. Главным арбитром той встречи стал Виталий Романов, а арбитром на системе VAR – Николай Балакин. Но не эти арбитры у всех в украинском футболе ассоциируются с системой VAR, а Екатерина Монзуль. Так совпало, что на матчах Монзуль возникает большое количество спорных эпизодов, а наш арбитр часто прибегает к помощи видеоассистента, и первое время она тратила на это большое количество времени. После чего в интернете появилось большое количество мемов на тему: "Монзуль и VAR".

Впервые был сыгран плей-офф за право представлять Украину в Лиге Европы

Колос из Ковалевки в своего рода финале четырех сумел вырвать себе право участвовать в Лиге Европы. В полуфинале был бит Днепр-1 со счетом 4:1, а в финале Колос сумел минимально одолеть Мариуполь. Впервые за всю историю чемпионатов Украины одна из команд именно таким способом заработала себе право представлять страну в еврокубках. Неизвестно, будет ли похожая история в будущем, поскольку регламент чемпионата уже поменялся.

Ошеломительный старт Ворсклы в чемпионате

Полтавская Ворскла прошлый сезон провела невразумительно, имела большое количество проблем, но приход Юрия Максимова на пост главного тренера вселил уверенность в то, что у команды есть шанс улучшить свои результаты в будущем. Участие Ворсклы в финале Кубка Украины подтвердили эту теорию.

И, действительно, Ворскла стартовала очень здорово. Некоторые эксперты уже начали называть полтавчан своего рода Лестером, но ближе к зиме команда постепенно начала сбавлять темп и выпала из группы лидеров. На зимнюю паузу Ворскла отправилась на пятом месте.

Переезд Шахтера на НСК Олимпийский

То, чего так не хотелось киевским болельщикам, произошло – НСК Олимпийский стал домашней ареной и для Шахтера в том числе. Напомним, что "оранжево-черные" после начала военного конфликта изначально выступали на Львов-Арене, потом "горняки" играли в Харькове на ОСК Металлист. При этом донецкий клуб с самого начала базировался в Киеве. Были достаточно осторожные разговоры о возможности переезда Шахтера в столицу полноценно, но не более того.

Болельщики киевского Динамо негодовали, когда Шахтер в позапрошлом году свой домашний матч Лиги чемпионов против Лиона провел именно в Киеве на НСК Олимпийский. Тогда президент Динамо Игорь Суркис заверил фанатов, что это было разово и Динамо обладает эксклюзивным правом на пользование стадионом. Оказалось, что это не так.

Шахтер полноценно переехал на Олимпийский, заключив контракт с ареной на 3 сезона, что вполне выглядело логичным и своевременным шагом, когда из-за пандемии команды вынуждены были играть при пустых трибунах. В такой ситуации летать в другой город на домашнюю игру – не совсем рационально.

Наконец-то есть борьба за золотые медали чемпионата

В последние годы Шахтер настолько легко одерживал победу в чемпионате, что, наверное, и самим игрокам донецкого клуба хотелось бы встретить более достойное сопротивление в лице киевского Динамо. Наконец-то в этом сезоне мы уже можем говорить, что борьба за золото чемпионата получилась. Далеко не факт, что Мирча Луческу таки сумеет привести Динамо к победе, но интрига жива. А на зимний перерыв, хоть и с минимальным, но все же преимуществом отправились именно киевляне.

Коронавирус в командах

На данный момент, наверное, не осталось в УПЛ команд, которых не коснулась проблема COVID-19. В той или иной мере пострадали все. Но то, что точно все мы запомним надолго – это выступления наших команд в Лиге чемпионов против топ-клубов, когда из-за пандемии просто не хватало людей для полной заявки. Легендарная победа "молодого" Шахтера на выезде в игре против Реала и достойное поражение полурезервного Динамо на выезде против Барселоны, где себя во всей красе показал молодой Руслан Нещерет. Его дебют в текущем сезоне был бы маловероятен, если бы не этот форс-мажор.

Сергей Горбаченко, Football.ua