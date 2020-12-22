Украина

Футболист будет искать себе новую команду.

Защитник Игорь Дуць больше не является игроком львовского Руха. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Футболист и клуб завершили сотрудничество по соглашению сторон. Контракт футболиста действовал до декабря 2021 года.

Отметим, Дуць перебрался в Рух в 2017 году из донецкого Шахтера. За это время он провел 93 матча за "желто-черных", 38 из которых выводил команду с капитанской повязкой.

Помимо Руха защитник выступал за Шахтер-3, Ильичевец и Ильичевец-2. Также он сыграл 16 матчей за молодежную сборную Украины.

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