Футболист будет искать себе новую команду.
Игроь Дуць, ФК Рух
22 декабря 2020, 17:44
Защитник Игорь Дуць больше не является игроком львовского Руха. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Футболист и клуб завершили сотрудничество по соглашению сторон. Контракт футболиста действовал до декабря 2021 года.
Отметим, Дуць перебрался в Рух в 2017 году из донецкого Шахтера. За это время он провел 93 матча за "желто-черных", 38 из которых выводил команду с капитанской повязкой.
Помимо Руха защитник выступал за Шахтер-3, Ильичевец и Ильичевец-2. Также он сыграл 16 матчей за молодежную сборную Украины.
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