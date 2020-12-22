Украина

Специалист высоко оценил новичка команды.

Главный тренер полтавской Ворсклы Юрий Максимов прокомментировал аренду вингера киевского Динамо Георгия Цитаишвили и рассказал о планируемых трансферах в зимнее межсезонье.

"Надеемся на Цитаишвили, что он поможет. Он — перспективный футболист. Хотим усилить и другие позиции, но посмотрим. Будет зависеть от качества футболистов. Пока кого-то на примете еще нет", — сказал Максимов в интервью ТК Футбол 1/2/3.

Отметим, что ни Ворскла, ни Динамо пока официально не объявили о переходе Цитаишвили в полтавский клуб.

В текущем сезоне на счету вингера всего четыре игры в составе Динамо (125 минут), в которых он не отличался результативными действиями.

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