"Горожане" забили уже на второй минуте игры.
Александр Зинченко, Getty Images
22 декабря 2020, 22:14
В рамках четвертьфинала Кубка английской лиги Арсенал дома принимает Манчестер Сити.
Украинец Александр Зинченко вышел на данный поединок в стартовом составе.
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На второй минуте "горожане" открыли счет в матче. Зинченко сделал отличный навес с левого фланга, который завершил Габриэль Жезус ударом головой.
Это первый голевой пас для украинца в 2020 году в футболке Манчестер Сити.
Следить за текстовой онлайн-трансляцией игры Арсенал — Манчестер Сити можно на Football.ua.
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