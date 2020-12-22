Украина

"Горожане" забили уже на второй минуте игры.

В рамках четвертьфинала Кубка английской лиги Арсенал дома принимает Манчестер Сити.

Украинец Александр Зинченко вышел на данный поединок в стартовом составе.

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На второй минуте "горожане" открыли счет в матче. Зинченко сделал отличный навес с левого фланга, который завершил Габриэль Жезус ударом головой.

Это первый голевой пас для украинца в 2020 году в футболке Манчестер Сити.

Следить за текстовой онлайн-трансляцией игры Арсенал — Манчестер Сити можно на Football.ua.

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