Украинец может перебраться в Италию уже зимой.
Александр Зинченко, Getty Images
21 декабря 2020, 18:58
Итальянские клубы проявляют интерес к украинскому защитнику Манчестер Сити Александру Зинченко, об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Daily Express.
По информации источника, украинцем интересуются Наполи и Ювентус.
Ранее сообщалось, что "горожане" готовы продать Зинченко зимой. В частности, помимо итальянских клубов, украинцем интересовался Вулверхэмптон.
В текущем сезоне АПЛ Зинченко отыграл всего 13 минут.
Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро, а его контракт с ангийским клубом рассчитан до лета 2024 года.