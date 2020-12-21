Итальянские клубы проявляют интерес к украинскому защитнику Манчестер Сити Александру Зинченко, об этом сообщает Calciomercato со ссылкой на Daily Express.

По информации источника, украинцем интересуются Наполи и Ювентус.

Ранее сообщалось, что "горожане" готовы продать Зинченко зимой. В частности, помимо итальянских клубов, украинцем интересовался Вулверхэмптон.

В текущем сезоне АПЛ Зинченко отыграл всего 13 минут.

Transfermarkt оценивает игрока в 20 миллионов евро, а его контракт с ангийским клубом рассчитан до лета 2024 года.