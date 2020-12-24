Молодой вингер отправился за игровой практикой в клуб из Полтавы.
Георгий Цитаишвили, ФК Динамо Киев
24 декабря 2020, 12:46
Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили продолжит карьеру в Ворскле на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".
20-летний украинец грузинского происхождения будет защищать цвета полтавского клуба во второй половине текущего сезона.
Арендное соглашение вступит в силу уже 1 января и будет рассчитано до 31 мая 2021 года.
В текущем сезоне Геогий Цитаишвили провел в футболке Динамо всего четыре поединка, в которых результативными действиями отметиться не успел.
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