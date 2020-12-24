Украина

Молодой вингер отправился за игровой практикой в клуб из Полтавы.

Полузащитник Динамо Георгий Цитаишвили продолжит карьеру в Ворскле на правах аренды. Об этом сообщает официальный сайт "бело-синих".

20-летний украинец грузинского происхождения будет защищать цвета полтавского клуба во второй половине текущего сезона.

Арендное соглашение вступит в силу уже 1 января и будет рассчитано до 31 мая 2021 года.

В текущем сезоне Геогий Цитаишвили провел в футболке Динамо всего четыре поединка, в которых результативными действиями отметиться не успел.

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