Украинская Премьер-лига составила символическую сборную лучших игроков на каждой позиции по итогу первой половины сезона чемпионата.

Вратарь: Евгений Волынец (Колос)

Защитники: Тарас Сакив (Минай), Николай Матвиенко (Шахтер), Сергей Яворский (Ворскла), Денис Балан (Ингулец)

Полузащитники: Дмитрий Мишнев (Мариуполь), Анатолий Нуриев (Минай), Владислав Кочергин (Заря), Виктор Цыганков (Динамо Киев)

Нападающие: Шахаб Захеди (Олимпик), Филипп Будковский (Десна).

Отметим, что в символической сборной лишь Минай представляет больше одного игрока (два).