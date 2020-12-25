Минай — единственны клуб, который представляет два футболиста в данном составе.
Виктор Циганков, Getty Images
25 декабря 2020, 11:46
Украинская Премьер-лига составила символическую сборную лучших игроков на каждой позиции по итогу первой половины сезона чемпионата.
Вратарь: Евгений Волынец (Колос)
Защитники: Тарас Сакив (Минай), Николай Матвиенко (Шахтер), Сергей Яворский (Ворскла), Денис Балан (Ингулец)
Полузащитники: Дмитрий Мишнев (Мариуполь), Анатолий Нуриев (Минай), Владислав Кочергин (Заря), Виктор Цыганков (Динамо Киев)
Нападающие: Шахаб Захеди (Олимпик), Филипп Будковский (Десна).
Отметим, что в символической сборной лишь Минай представляет больше одного игрока (два).