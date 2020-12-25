Александр Панков амбициозно поприветствовал своего клиента.
Артем Милевский, ФК Динамо Киев
25 декабря 2020, 12:19
Агент Артема Милевского Александр Панков прокомментировал переход своего клиента в Минай.
"Добро пожаловать в Украину, Владимирович. Я уверен, что 2021 год будет успешным, веселым и результативным. Минай – амбициозный проект, с амбициозным руководством, амбициозным тренером, амбициозным менеджментом и теперь с очень амбициозным и мотивированным футболистом.
Будет огненный второй круг УПЛ", – написал Панков в своем Instagram.