Украина

Кипер рассказал, почему выбрал Шахтер.

Вратарь донецкого Шахтера Андрей Пятов рассказал, что после чемпионата мира-2006 года мог оказаться в Динамо, но выбрал "горняков".

"После чемпионата мира 2006 года появились предложения от Динамо и Шахтера. Но я посоветовался с Виктором Носовым и выбрал Шахтер. У Динамо тогда Шовковский был в порядке. Шахтер же доверял молодым, подписал Богдана Шуста, можно было конкурировать. Да и тот футбол, который показывала команда, мне нравился".

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"Зимой 2006 года года я поехал в Донецк, обговорил все вопросы с руководством клуба и подписал контракт. Но попросил отдать меня в аренду в Ворсклу, чтобы помочь им остаться в УПЛ. Повезло тогда, в последней игре выиграли со счетом 3:0 и я уехал в Шахтер", — рассказал Пятов в интервью YouTube каналу клуба.

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