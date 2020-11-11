Лига наций

Голкипер сборной Украины дал комментарий перед матчем.

Сборная Украины в рамках товарищеского поединка сыграет против Польши. Андрей Пятов считает, несмотря на статус игры, нужно побеждать.

"Нельзя забывать, что Польша – ровная команда. У них свои задачи, у нас – свои. Это товарищеский матч, нам тренер указывает, как действовать, кто будет играть. Все равно мы должны добиваться максимального результата", – сказал Пятов Youtube-каналу УАФ.

Напомним, сборная Украины проведет товарищескую встречу с Польшей 11 ноября в 21:45 по киевскому времени. Следить за событиями этого поединка в можете с помощью текстовой онлайн-трансляции на Football.ua.