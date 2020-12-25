Украина

Голкипер вспомнил об историческом поединке.

Голкипер Шахтера Андрей Пятов рассказал о своих воспоминаниях о финальном поединке Кубка УЕФА в 2009 году.

Почти ничего не помню с дня финала. Был ажиотаж, атмосфера. Из-за Луческу, которого там на руках носят, весь Стамбул был за нас. Та моя ошибка? Говорят, что вратарь устойчивый и все такое, но я на 5 минут потерялся после этого. И тут же еще одну ошибку совершил, они могли забивать.

В перерыве Луческу вообще мне ничего не сказал. Конечно, я ждал реакции. В шоке был, потому что он спокойный и уверенный остался. Никогда таким его не видел. Сказал, молодцы, все здорово", — сказал Пятов официальному сайту Шахтера.

Ранее украинский вратарь заявил, что в 2006-м году мог оказаться в киевском Динамо.