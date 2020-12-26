Украина

УЕФА представил рейтинг лучших клубов за всю историю существования главных турниров Старого Света.

На официальном сайте УЕФА был опубликован сводный рейтинг выступлений пятисот наиболее успешных клубов в противостояниях в рамках Лиги чемпионов УЕФА и Кубка европейских чемпионов.

Абсолютным лидером в плане успешности оказался мадридский Реал (445 матчей, 607 очков), который не только сумел провести почти на 100 поединков больше, чем ближайший конкурент в лице мюнхенской Баварии (358 матчей, 495 очков), но и превзошел действующих чемпионов Германии на 112 символических баллов.

Согласно предложенной УЕФА методике подсчета, за каждую победу в матче Лиги чемпионов и Кубка европейских чемпионов команда получала 2 очка, за ничью и матчи с дополнительным временем или серией пенальти начислялось по одному очку.

Из украинских команд наибольших успехов в данном рейтинге добилось киевское Динамо (242 матча, 255 очков), расположившись на 11-м месте. При этом, "бело-синим" принадлежит достаточно знаковое достижение — Динамо занимает наивысшую позицию среди команд, которые ни разу не выходила в финальный поединок данных турниров и, как следствие, не побеждала в их розыгрыше. "Столичные" останавливались на полуфинальном этапе в сезона-1996/97, 1986/87, 1998/99.

Ближайшему представителю нашей страны, донецкому Шахтеру (31-е место), с его 136-ю матчами и 138-ю очками, до извечного соперника еще очень далеко. Существенно отстали почившие днепровский Днепр (14 матчей, 14 очков), расположившийся на 176-м месте, харьковский Металлист (2 матча, 3 очка, 336 место) и симферопольская Таврия (4 матча, 3 очка, 346 место).

Топ клубов Европы (с учетом украинских команд) на основании выступлений в данных турнирах выглядит следующим образом:

1. Реал (Испания)

2. Бавария (Германия)

3. Барселона (Испания)

4. Манчестер Юнайтед (Англия)

5. Ювентус (Италия)

6. Милан (Италия)

7. Ливерпуль (Англия)

8. Бенфика (Португалия)

9. Порту (Португалия)

10. Аякс (Нидерланды)

11. Динамо Киев (Украина)

31. Шахтер (Украина)

176. Днепр (Украина)

286. Заря (Украина)

336. Металлист (Украина)

346. Таврия (Украина)

Нынешний наставник сборной Украины Андрей Шевченко, среди обладателей украинского паспорта, провел наибольшее количество поединков в данном турнире (116 матчей, 59 голов), следом за ним расположился Александр Шовковский (109 матчей), которому в спину смотрит Андрей Пятов (83 матча).

Первенство в данной категории продолжает удерживать Икер Касильяс (181 игра), однако Криштиану Роналду подобрался к нему практически в упор, и уже в этом сезоне может возглавить рейтинг (178 матчей, 135 голов).

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