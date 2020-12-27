Украина

Генеральный директор Шахтера раскрыл определенные подробности философии трансферной политики дончан.

Генеральный директор донецкого Шахтера в своем обширном интервью клубному телеканалу, кроме главных моментов 2020 года, порассуждал о необходимости срочных подписаний новых футболистов в зимнее окно, дабы избежать повторения кадровых проблем, с которыми столкнулись "горняки" в первой половине сезона.

"Прежде всего, хочу сказать, что мы в свое время купили много молодых футболистов: Фернандо, Сиприано, Маркос Антонио, Соломон, Тете, Витао. Естественно, необходимо было время, чтобы они дошли хотя бы до того уровня, на котором находятся сегодня. А ведь болельщикам нужно здесь и сейчас, но такого не бывает.

Так получилось, что у нас образовался разрыв между возрастными группами: старшим было около 30-и, а младшим — около 20-и. Это расстояние нам необходимо было преодолеть. Где-то проходило нормально, где-то мы буксовали. Но сегодня мы четко понимаем, что эти ребята готовы играть за первую команду. Это главное, и на это мы и рассчитывали.

Что касается приобретений, то мы смотрим на позиции, которые можно усилить. Могу сказать только одно: это точно не будут центральные защитники и нападающие, 9-й номера, чтобы болельщики даже не думали в этом направлении.

Прежде всего, есть такое понятие как лимит на легионеров. Если говорить об украинцах, то на сегодня мы не видим, кто из игроков нашего чемпионата может быть сильнее, чем наши футболисты. Если мы говорим о Европе, то сразу упираемся в лимит на легионеров. Сейчас мы видим, как раскрылся Витао, у нас есть молодой Бондарь, молодой, но уже опытный Матвиенко. Мы в них верим.

Много критики в последнее время идет в сторону центральных защитников. Могу лишь сказать, что ошибки допускаются всей командой. Безусловно, есть моменты в которых делают огрехи именно игроки центра обороны, но они могут быть у любых футболистов. Такого не бывает, чтобы человек не допускал ошибок.



Относительно девятого номера — у нас есть опытные Дентиньо и Жуниор Мораес. У них могут быть спады, но они все равно обеспечивают нам необходимые результаты, поэтому мы на них возлагаем надежды. Дальше — идут Фернандо, Сикан и Вьюнник. Если мы сейчас выходим на рынок, то этим ребятам придется закрыть дорогу. Это неправильная стратегия".

Относительно игроков, которые уже находятся в аренде в других клубах, генеральный директор Шахтера выразил сомнение, что они вернутся в обойму во время зимнего межсезонья: "Артем Бондаренко — для нашего тренера он стал открытием, но ему необходимо именно регулярно играть, Олег Очеретько — был в дубле, ему 17 лет, в нашу первую команду он еще не сможет попасть — высокая конкуренция, но в Мариуполе он уже лидер".

Вспомнили и о Оларенважу Кайоде: "Когда у нас был тренером Фонсека, этот футболист ему нравился, но затем, акценты сместились в сторону Дентиньо, но ведь Лари тоже надо было играть, поэтому он ушел в аренду. После этого, пришел Каштру, он смотрел его игры, но не проникся его выступлением. Каждый тренер имеет свое видение. Кайоде сейчас получает практику, забивает, играет в еврокубках. Пока что, все остается как есть".

"Решения принимаются совместно, но слово тренера стоит выше. По поводу каждого игрока у нас большие дискуссии. Последний раз обсуждали вместе с Боту, Срна и Каштру около четырех часов, и обсуждали наших футболистов".

Палкин также рассказал о дополнительных подробностях трансфера Александра Зубкова в венгерский Ференцварош: "Переходом Зубкова довольны полностью. Цена вопроса: 1,5 млн евро + 30% от следующей продажи. Это очень хороший футболист, лучший в составе своей команды. Но, если бы он был у нас в команде, то не смог бы выиграть конкуренцию. Не надо бояться продавать футболистов. Если мы не видим игрока в нашем составе и у нас есть хорошее предложение из-за рубежа, то надо на него соглашаться".

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