Украина

Генеральный директор Шахтера подвел итоги уходящему году.

На своем официальном клубном канале Shakhtar TV донецкий Шахтер опубликовал интервью с генеральным директором клуба Сергеем Палкиным, который подвел итоги уходящего года.

"Я думаю, что за время моей работы было два сложных года. Это 2014-й, когда произошли "те события на Донбассе", мы были вынуждены покинуть родной город, и, вот, 2020-й, который, по большому счету, не был похож ни на один год в современной истории не только нашей страны, но и всего мира.

Год, который был сложным, год, в котором ты каждое утро встаешь, и не знаешь, кто на этой неделе у тебя будет в составе играть/не играть. По большому счету, мы просто занимались закрыванием дыр. Но при этом мы все понимали, что нужно достигать результата и идти дальше.

Это также год потерь. Ушел из жизни Сергей Ателькин, который еще недавно был футболистом, долгое время работал скаутом у нас. Да и вообще, был достаточно открытым и честным человеком.

Это был год разочарований и в человеческих отношениях. Это касаемо Луческу, его принятия решения возглавить нашего главного конкурента.

Несмотря на это, это был и год позитива. Год открытий. Сумели открыться наши молодые футболисты: тот же Трубин, Корниенко, Витао. Окрепли те ребята, которые только начали процесс работы с командой, поэтому для нас это большой шаг вперед.

Это был и год достижений, потому что мы выиграли чемпионат с рекордным отрывом от второго места, дошли до полуфинала Лиги Европы. Если брать уже и новый сезон, то вышли, по большому счету, из группы смерти в Лиге чемпионов. Поэтому, сложный год, неоднозначный год, принесший в целом много разочарований, то, что происходит в мире. При этом, давший какие-то свои плюсы", — подвел итог непростому 2020-му году для донецкого Шахтера Сергей Палкин.

"Горняки" в данный момент сезона переживают период отпусков, после чего соберутся вместе в Турции для проведения двух последовательных тренировочных сборов в преддверии старта второй половины футбольного года.

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