Украина

За футболиста могут заплатить порядка пяти миллионов евро.

Вингер израильского Маакаби Петах-Тиква Лиэль Абада попал в сферу интересов одного из украинских клубов. Об этом сообщает sport5.co.il.

По информации источника, футболист должен подписать контракт либо с Шахтером, либо с Динамо. Об этом рассказал президент клуба.

Маккаби намерены продать своего талантливого воспитанника не менее чем за пять миллионов евро и в сделке прописать процент от продажи.

19-летний Абада сыграл за клуб в текущем сезоне 13 матчей в чемпионате Израиля, в которых четырежды поражал ворота соперников и отдал три голевых паса.

Отметим, что из Маакаби Петах-Тиква в донецкий Шахтер переходил Манор Соломон.

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