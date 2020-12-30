Украина

Чемпионат состоится в Турции во время сборов луганского клуба.

Заря отправится на сборы в Турцию, где примет участие в турнире Winter League, об этом сообщается на Instagram-странице чемпионата.

Данный турнир организован медиагруппой Elevengrp с целью сделать контрольные матчи на сборах более конкурентноспособными и профессиональными.

Сам чемпионат пройдет в турецком городе Белек.

Помимо луганского клуба в турнире примут участие польский Раков Честохова и российские Динамо Москва, Алания и Кизляр.