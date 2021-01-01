Украина

Стал известен один из соперников донецкого клуба в период подготовки ко второму кругу УПЛ.

Футболисты Олимпика проведут подготовительные сборы ко второму кругу украинской Премьер-лиги в Турции, где их ожидают ряд товарищеских матчей.

Одним из соперников донецкого клуба станет черногорская Будучность, о чем сообщает официальный сайт команды из Подгорицы.

Проведение данного спарринга запланировано на 30 января в городе Анталья.

Стоит отметить, что Будучность является действующим чемпионом Черногории, а в нынешнем сезоне "бело-голубые" лидируют в турнирной таблице.

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