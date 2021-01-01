Стал известен один из соперников донецкого клуба в период подготовки ко второму кругу УПЛ.
Футболисты Олимпика, фото ФК Олимпик Донецк
01 января 2021, 08:35
Футболисты Олимпика проведут подготовительные сборы ко второму кругу украинской Премьер-лиги в Турции, где их ожидают ряд товарищеских матчей.
Одним из соперников донецкого клуба станет черногорская Будучность, о чем сообщает официальный сайт команды из Подгорицы.
Проведение данного спарринга запланировано на 30 января в городе Анталья.
Стоит отметить, что Будучность является действующим чемпионом Черногории, а в нынешнем сезоне "бело-голубые" лидируют в турнирной таблице.
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