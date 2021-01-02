Команда Ходжсона без проблем справилась с соперником.
Эберечи Эзе, Getty Images
02 января 2021, 18:58
В рамках 17-го тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас дома обыграл Шеффилд Юнайтед (2:0).
Счет в самом начале матча открыл Джеффри Шлупп. Ганец проворно ворвался в штрафную, получил мяч от Бентеке и отправил его в нижний правый угол ворот гостей.
Второй гол пришел в концовке первого тайма. Эберечи Эзе протянул мяч со своей половины поля и метров с 20 выстрелил в правый угол.
Хозяева прервали свою безвыигрышную серию из пяти игр, а Шеффилд не может победить уже 20 матчей в АПЛ.
Кристал Пэлас — Шеффилд Юнайтед 2:0
Голы: Шлупп, 4, Эзе, 45-6
Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Томкинс, Митчелл, Шлупп (Эзе, 40) — Макартур, Куяте, Таунсенд, Миливоевич, Заа — Бентеке (Айю, 48).
Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Богл, Башем, Стивенс, Ампаду — Норвуд, Осборн (Хэкфорд, 80), Флек, Иган, Макголдрик — Муссе (Брюстер, 61).
Предупреждения: Богл, Норвуд, Эзе.