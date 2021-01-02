Украина

Команда Ходжсона без проблем справилась с соперником.

В рамках 17-го тура английской Премьер-лиги Кристал Пэлас дома обыграл Шеффилд Юнайтед (2:0).

Счет в самом начале матча открыл Джеффри Шлупп. Ганец проворно ворвался в штрафную, получил мяч от Бентеке и отправил его в нижний правый угол ворот гостей.

Второй гол пришел в концовке первого тайма. Эберечи Эзе протянул мяч со своей половины поля и метров с 20 выстрелил в правый угол.

Хозяева прервали свою безвыигрышную серию из пяти игр, а Шеффилд не может победить уже 20 матчей в АПЛ.

Кристал Пэлас — Шеффилд Юнайтед 2:0

Голы: Шлупп, 4, Эзе, 45-6

Кристал Пэлас: Гуаита — Уорд, Томкинс, Митчелл, Шлупп (Эзе, 40) — Макартур, Куяте, Таунсенд, Миливоевич, Заа — Бентеке (Айю, 48).

Шеффилд Юнайтед: Рэмсдейл — Богл, Башем, Стивенс, Ампаду — Норвуд, Осборн (Хэкфорд, 80), Флек, Иган, Макголдрик — Муссе (Брюстер, 61).

Предупреждения: Богл, Норвуд, Эзе.