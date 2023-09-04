Україна

Дізнайтеся, коли грає збірна України. Розклад найближчих відбіркових матчів на чемпіонат Європи-2024.

2023 рік вже розпочався. Він буде досить насиченим для збірної України. У якому складі буде грати команда, та хто її буде тренувати, дізнаємось незабаром від офіційних джерел, проте календар матчів вже відомий.

Національна команда буде намагатись вийти на Євро-2024, беручи участь у кваліфікації. Україна, нагадаємо, опинилась у групі С разом з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою. Також будуть матчі Ліги націй, проте календар ще не сформований.

Коли, де та з ким грає збірна України

23.03.2023 Брентфорд 2 — Україна 0:2

26.03.2023. 19:00. Вемблі (Англія). Англія — Україна 2:0 (2 тур)

12.06.2023. 19:00. Везерштадіон (Бремен). Німеччина — Україна 3:3 (товариський матч)

16.06.2023. 21:45. Національна Арена ім. Тоше Проєські (Скоп'є) Північна Македонія — Україна 2:3 (3 тур)

19.06.2023. 21:45. Стадіон Антона Малатинського (Трнава). Україна — Мальта 1:0 (4 тур)

09.09.2023. 19:00. Україна — Англія (5 тур)

12.09.2023. 21:45. Італія — Україна (6 тур)

14.10.2023. 16:00. Україна — Північна Македонія (7 тур)

17.10.2023. 21:45. Мальта — Україна (8 тур)

20.11.2023. 21:45. Італія — Україна (10 тур)

Вірогідно, національна команда також буде грати товариські поєдинки, про які буде відомо пізніше.