Украина

Украинскому футболисту исполнилось 20 лет.

Полузащитнику донецкого Шахтера Михаилу Мудрику, который выступает на правах аренды за черниговскую Десну, исполнилось 20 лет. По этому случаю украинец опубликовал в социальной сети Instagram мотивационный пост со словами благодарности.

"20. Хочется сказать спасибо Богу... Хотя бы просто за возможность играть в футбол. Ведь все, что у меня есть, в большей части благодаря футболу. Ведь все, что я умею, это благодаря футболу".

"Так много людей на меня подписано и, обратно же, благодаря футболу. Когда начинаю писать большие тексты, всегда в голове одни благодарности (Богу, семье, друзьям, подписчикам, хейтерам), всегда есть некое чувство благодарности".

"Я с детства знал только один путь, добиться чего-то — это тяжелая работа... И поэтому я благодарен, что у меня есть такая возможность работать над собой. Так что не теряйте времени, тратьте его на то, что сделает вас ближе к мечте! Ведь время — чемпион мира по скорости", — написал Мудрик в своем Instagram.

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