Украина

Голкипер черниговского клуба рассказал, чем запомнился ему 2020 год.

Вратарь Десны Евгений Паст был включен в топ-33 лучших футболиста украинской Премьер-лиги по итогам первого круга. Украинец поделился эмоциями от попадания в данный рейтинг, а также поделился ожиданиями от 2021 года.

"В футбольном плане год запомнился, конечно, дебютным попаданием Десны в еврокубки. А в житейском плане запомнился карантин, который научил, наверное, больше следить за собой и своим здоровьем".

"Всегда хочется добавлять, улучшать свою игру, а попадать в такие рейтинги (топ-33 футболистов первого круга по версии УПЛ — прим. ред.), безусловно, всегда приятно".

"Цели на сезон? Я считаю, Десна должна закончить сезон в призовой тройке", — приводит слова Паста официальный сайт Десны.

После 13-ти туров черниговская Десна занимает третью строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 23 набранных очка.

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