Украина

Ассистент Мирчи Луческу прекратил сотрудничество с киевским клубом по семейным обстоятельствам.

Диего Лонго, тренер по физподготовке и один из ассистентов главного тренера Динамо Мирчи Луческу, досрочно расторг контракт с клубом. Итальянский специалист принял такое решение по семейным обстоятельствам.

"Когда вернусь в Киев? К сожалению, я разорвал контракт с Динамо. У меня было еще 2,5 года контракта с клубом. Понимаете, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю проводил на базе", — заявил Диего Лонго в эксклюзивном комментарии для Football.ua.

"Конечно, я сперва говорил с Мирчей Луческу. Я сказал, что не смогу больше продолжать, не видя свою семью. Мистер понял мою ситуацию. Он был расстроен, но сказал: "окей". Мне сложно было работать, не видя мою семью. Я был сильным, и пытался постоянно работать, чтобы добиться хороших результатов эти полгода".

"Динамо — это топ клуб. У меня были отличные отношения с игроками, руководством и всеми сотрудниками клуба. Я сожалею об этом решении, но по-другому не мог поступить. Я хотел, чтобы моя семья переехала со мной в Киев. Везде, где я работал, они были со мной. Но даже, если бы они переехали в Киев, я бы все равно их не видел".

"Я проводил все время на тренировочной базе. Я приезжал на базу в 12 дня и уезжал поздно вечером. Учитывая матчи в Лиге чемпионов и чемпионате, у меня были свободны лишь два часа два дня в неделю. Наш график был очень жесткий и плотный".

В Динамо Диего Лонго был ассистентом Мирчи Луческу, выполнял обязанности тренера по физподготовке, а также отвечал за решение проблем футболистов с мышечными повреждениями.

В ближайшее время читайте полное интервью итальянского специалиста на нашем сайте.

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