Ассистент Мирчи Луческу прекратил сотрудничество с киевским клубом по семейным обстоятельствам.
Диего Лонго и Мирча Луческу, фото ФК Динамо Киев
05 января 2021, 12:23
Диего Лонго, тренер по физподготовке и один из ассистентов главного тренера Динамо Мирчи Луческу, досрочно расторг контракт с клубом. Итальянский специалист принял такое решение по семейным обстоятельствам.
"Когда вернусь в Киев? К сожалению, я разорвал контракт с Динамо. У меня было еще 2,5 года контракта с клубом. Понимаете, моя жена и дети все это время находились в Италии, а я 24 часа в сутки семь дней в неделю проводил на базе", — заявил Диего Лонго в эксклюзивном комментарии для Football.ua.
"Конечно, я сперва говорил с Мирчей Луческу. Я сказал, что не смогу больше продолжать, не видя свою семью. Мистер понял мою ситуацию. Он был расстроен, но сказал: "окей". Мне сложно было работать, не видя мою семью. Я был сильным, и пытался постоянно работать, чтобы добиться хороших результатов эти полгода".
"Динамо — это топ клуб. У меня были отличные отношения с игроками, руководством и всеми сотрудниками клуба. Я сожалею об этом решении, но по-другому не мог поступить. Я хотел, чтобы моя семья переехала со мной в Киев. Везде, где я работал, они были со мной. Но даже, если бы они переехали в Киев, я бы все равно их не видел".
"Я проводил все время на тренировочной базе. Я приезжал на базу в 12 дня и уезжал поздно вечером. Учитывая матчи в Лиге чемпионов и чемпионате, у меня были свободны лишь два часа два дня в неделю. Наш график был очень жесткий и плотный".
В Динамо Диего Лонго был ассистентом Мирчи Луческу, выполнял обязанности тренера по физподготовке, а также отвечал за решение проблем футболистов с мышечными повреждениями.
В ближайшее время читайте полное интервью итальянского специалиста на нашем сайте.
Хочешь быть в курсе всех событий? Football.ua запустил приложения на Android и iOS!
Переходи по ссылкам и будь в тренде! Приложение Android, Приложение iOS.