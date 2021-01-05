Стали известны соперники "горняков" во время подготовки ко второй половине сезона УПЛ.
Футболисты Шахтера, фото ФК Шахтер Донецк
05 января 2021, 13:17
Футболисты Шахтера проведут подготовительные сборы ко второму кругу украинской Премьер-лиги в Турции, где их ожидают четыре товарищеские матча.
Как сообщает официальный сайт Шахтера, соперниками донецкого клуба во время зимнего сбора в Анталье станут польский Лех, болгарский Лудогорец, словенский Марибор, словацкий Слован.
Вашему вниманию расписание запланированных товарищеских матчей Шахтера в Турции:
Шахтер – Лех. Дата матча: 21 января, 18:00.
Шахтер – Лудогорец. Дата матча: 23 января, 18:00.
Шахтер – Марибор. Дата матча: 25 января, 18:00.
Шахтер – Слован. Дата матча: 26 января, 12:00.
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